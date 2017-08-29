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В Пензе после жалобы гражданина демонтировано пять агитационных баннеров КПРФ

15:33 | 29.08.2017 | Политика

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Пять агитационных баннеров КПРФ незаконно демонтировано с территории пляжа в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе в минувший понедельник, 28 августа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой обкома партии.

В Пензе после жалобы гражданина демонтировано пять агитационных баннеров КПРФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным коммунистов, два из них было размещено в поддержку Компартии России в целом, а еще на трех был изображен кандидат в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по избирательному округу №1 Виктор Хомец.

По его словам, накануне утром на пляж приехал неизвестный гражданин, который сфотографировал баннеры и обратился с жалобой в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района города Пензы. В обед несколько человек, представившихся сотрудниками райадминистрации, демонтировали баннеры, пояснив сотрудникам пляжа, что они были размещены незаконно.

Председатель ТИК Железнодорожного района Пензы Наталья Зотова в телефонном разговоре подтвердила представителю КПРФ, что ранее поступила жалоба на якобы незаконную установку баннеров.

Вместе с тем в обкоме подчеркивают, что они были изготовлены в полном соответствии с законодательством, оплачены из избирательного фонда партии, а с собственниками столбов, на которых и размещались агитматериалы, заключены договора.

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По факту произошедшего Виктор Хомец уже написал заявление в полицию.

Кроме того, в обкоме КПРФ сообщили, что в ночь на 28 августа в микрорайоне Арбеково неизвестные пытались поджечь агитационный баннер кандидата в депутаты регионального парламента, действующего депутата гордумы Пензы Олега Шаляпина.

«Пензенские коммунисты вынуждены констатировать, что в последние две недели избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Пензенской области усиливаются различные провокации и политическое давление в отношении кандидатов от КПРФ», — заявили в обкоме партии.
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