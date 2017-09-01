Под Пензой в ДТП с участием трактора разворотило «десятку», погиб водитель Происшествия Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства тройного ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2110», «ВАЗ-2115» и трактора на трассе «Пенза — Шемышейка» у поворота к санаторию «Березовая роща», в результате которого погиб водитель «десятки». Фото: Pozhar.pnzreg.ru Для ликвидации последствий трагической аварии, произошедшей вечером в минувший четверг, 31 августа, потребовалась помощь спасателей. Фото: Pozhar.pnzreg.ru «Оперативно прибыв к месту происшествия, они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сначала деблокировали двоих пассажиров автомобиля «ВАЗ-2110» и транспортировали их к машинам скорой помощи. После этого было деблокировано тело погибшего водителя автомобиля «ВАЗ-2110» и отключены аккумуляторные батареи во избежание возгорания», — сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском пожарно-спасательном центре. По факту произошедшего организована проверка. Нашли ошибку в тексте?

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