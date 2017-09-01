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В Пензенской области скончался мужчина, которого переехал погрузчик с людьми в ковше

16:33 | 01.09.2017 | Происшествия

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Каменка, 1 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту трагического инцидента на территории ОАО «Студенецкий мукомольный завод», в результате которого погиб житель Каменского района Пензенской области 1963 года рождения.

В Пензенской области скончался мужчина, которого переехал погрузчик с людьми в ковше. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 30 августа тракторист предприятия при проведении работ управлял погрузчиком. Он перевозил в ковше четырех рабочих. В процессе движения один из сотрудников потерял равновесие и выпал из ковша под колеса двигавшейся машины. В результате своих неосторожных действий тракторист совершил наезд на потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что рабочему были причинены черепно-мозговая травма, переломы ребер и грудины, от которых он скончался в больнице в минувший четверг, 31 августа.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы», — пояснила собеседница агентства.
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