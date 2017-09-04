Москвичка пыталась передать крупную сумму денег мужу в пензенскую колонию Происшествия

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской исправительной колонии №1 пресекли попытку жительницы Москвы передать мужу, отбывающему наказание, более 150 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН России по региону.

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«Деньги были изъяты в ходе досмотра личных вещей женщины, которая приехала на длительное свидание к своему мужу. Они находились в одном из отделений маленькой сумочки, которая в свою очередь лежала в большой сумке с вещами, предназначенными к передаче осужденному», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что перед досмотром москвичка была предупреждена об ответственности за попытку пронести в учреждение запрещенные предметы.

«В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении», — сказали в управлении.

В УФСИН отметили, что это уже не первая попытка злоумышленницы передать деньги заключенному.

«В 2016 году также при заходе на длительное свидание в блоке для проведения досмотра у нее были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 5 тыс. рублей и 1 доллар США, спрятанные в одном из отделений кошелька. Тогда по решению суда гражданке было назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе.