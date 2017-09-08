По факту смертельного ДТП с бензовозом под Пензой организована проверка Происшествия

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения автомобилей «МАЗ», «ГАЗель» и «Волга» на 618 км федеральной трассы М5 «Урал» под Пензой, в результате которого погиб один человек.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В четверг, 7 сентября, произошло столкновение автомобиля «МАЗ» под управлением мужчины 1965 года рождения, «ГАЗели», за рулем которой был мужчина 1979 года рождения, и «ГАЗ-31029» [«Волги»] с водителем 1992 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погиб водитель «ГАЗели», а его пассажирка 1983 года рождения была госпитализирована.

«Водитель автомобиля «МАЗ» после оказания медицинской помощи был отпущен», — добавили в Госавтоинспекции.

В результате произошедшего все автомобили получили серьезные механические повреждения — «ГАЗель» улетела в кювет и перевернулась, у «Волги» разбита передняя и левая боковая части, у «МАЗа» поврежден кузов.

Для ликвидации последствий случившегося привлекались двое сотрудников главного управления МЧС России по Пензенской области и одна единица единица техники.

Спасатели организовали дежурство на месте ДТП, чтобы предотвратить возгорание, а также деблокировали пострадавших.