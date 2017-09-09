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Поезд «Нижневартовск — Пенза» задержан из-за ДТП на железной дороге

13:58 | 09.09.2017 | Происшествия

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Нижневартовск, 9 сентября 2017. PenzaNews. Поезда дальнего следования №101 «Нижневартовск — Пенза» и №107 «Нижневартовск — Тюмень» задержаны в связи с ДТП, произошедшим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Поезд «Нижневартовск — Пенза» задержан из-за ДТП на железной дороге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пассажиры пригородного поезда №7502 «Ульт-Ягун — Нижневартовск» отправлены в пункт назначения автотранспортом», — добавили в компании.

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В «РЖД» напомнили, что в субботу, 9 сентября, в 9.01 по московскому времени на регулируемом переезде перегона «Мегион — Нижневартовск-2» при исправно работающей сигнализации водитель грузовика с песком выехал на пути, где произвел столкновение с пятым вагоном поезда.

«В результате произошел сход трех вагонов пассажирского поезда. […] В происшествии пострадали 15 человек, в том числе три ребенка. Погибших нет», — уточнили в пресс-службе.

В компании пояснили, что пассажиры поезда №346 «Адлер — Нижневартовск», который не доехал до пункта назначения 17 км, были доставлены туда автотранспортом.

На месте происшествия продолжаются восстановительные работы.
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