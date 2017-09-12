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На трассе под Пензой три машины превратились в груду металла

10:21 | 12.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Автомобили «Audi», «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2107» получили серьезные механические повреждения в результате столкновения, произошедшего на трассе «Пенза — Шемышейка» вечером в минувший понедельник, 11 сентября.

На трассе под Пензой три машины превратились в груду металла

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, ДТП произошло в 19.55 примерно в 500 метрах от Засечного.

По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили несколько человек.

Фотографии с места аварии опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что от автомобилей практически ничего не осталось — у иномарки покорежена передняя часть, а у отечественных машин смята водительская сторона.

По информации девушки, разместившей снимки, виновником ДТП, предположительно, является водитель «Audi», якобы находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который фактически протаранил обе машины.

«Погибших нет. В тяжелом состоянии скорая забрала водителя с «ВАЗ-21099», водитель с «ВАЗ-2107» от госпитализации отказался. Виновник ДТП также отправлен в больницу», — написала она.

В Госавтоинспекции данную информацию ИА «PenzaNews» пока никак не прокомментировали.
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