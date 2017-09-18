В Пензе в «Суворовский» поступил звонок с сообщением о возможном минировании — очевидец Происшествия

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Звонок от неизвестного с информацией о возможном минировании поступил на пульт охраны торгового центра «Суворовский» в Пензе днем в понедельник, 18 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил очевидец случившегося.

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По его словам, в настоящее время проведена эвакуация посетителей и работников торгового центра.

Сотрудники правоохранительных органов никого не пускают даже на прилегающую к магазину парковку. Работники торгового центра ждут итогов обследования здания через дорогу от него.

На месте работают кинологи, сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы, инспекторы ДПС и медики.

В управлениях МВД и ФСБ России по Пензенской области пока не комментируют массовую эвакуацию из торговых центров города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в понедельник, 18 сентября, эвакуировали посетителей нескольких торговых центров, в том числе «Проспект» и «Берлин».