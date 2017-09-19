В Ахунах сгорел корпус заброшенного детского лагеря «Дружба»
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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Деревянный корпус неэксплуатируемого детского лагеря «Дружба» на улице Лесозащитной в пензенских Ахунах сгорел поздно вечером в понедельник, 18 сентября.
Фото: 58.mchs.gov.ru
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 20.51.
«Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека и восемь единиц техники», — уточнили в ведомстве.
Фото: 58.mchs.gov.ru
В управлении отметили, что результате случившегося никто не пострадал.
«Причины произошедшего устанавливаются», — отметили в пресс-службе.
Видео с места событий было размещено в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как к месту пожара прибывает несколько пожарных машин с мигалками. Затем издалека показано само пламя. Огонь высотой несколько метров охватил все здание, которое находилось в плотном окружении сосен.