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В Ахунах сгорел корпус заброшенного детского лагеря «Дружба»

08:43 | 19.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Деревянный корпус неэксплуатируемого детского лагеря «Дружба» на улице Лесозащитной в пензенских Ахунах сгорел поздно вечером в понедельник, 18 сентября.

В Ахунах сгорел корпус заброшенного детского лагеря «Дружба»

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 20.51.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека и восемь единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В управлении отметили, что результате случившегося никто не пострадал.

«Причины произошедшего устанавливаются», — отметили в пресс-службе.

Видео с места событий было размещено в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как к месту пожара прибывает несколько пожарных машин с мигалками. Затем издалека показано само пламя. Огонь высотой несколько метров охватил все здание, которое находилось в плотном окружении сосен.
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