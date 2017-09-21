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У скончавшегося после юбилея спортшколы подростка диагностировали болезнь сердца — СКР

12:08 | 21.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Кардиомиопатия — первичное поражение сердечной мышцы — диагностирована у подростка, скончавшегося в реанимации после празднования юбилея спортшколы Нижнего Ломова Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

У скончавшегося после юбилея спортшколы подростка диагностировали болезнь сердца — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, подросток был зачислен в секцию по гиревому спорту детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. 20 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею учреждения, на котором производилась презентация всех видов спорта, в том числе секции по гиревому спорту. Подросток вместе с остальными воспитанниками школы, поднимал две гири весом по 16 кг», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, после выполнения семи подъемов гирь вся группа стала возвращаться за кулисы.

«В этот момент у подростка стали подкашиваться ноги, и он упал лицом вниз на пол сцены помещения концертного зала», — уточнила Наталья Фомина.

Она добавила, что он был незамедлительно доставлен в больницу.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — резюмировала собеседница агентства.
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