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При столкновении автобуса и «ГАЗели» в Пензенской области травмы получили пять человек

15:18 | 22.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Пять человек получили травмы в результате столкновения автобуса «ПАЗ» и автомобиля «ГАЗ» в районе села Атмис Пензенской области на 546 км федеральной трассы М5 «Урал» утром в пятницу, 22 сентября.

При столкновении автобуса и «ГАЗели» в Пензенской области травмы получили пять человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, «ПАЗом» управлял мужчина 1971 года рождения, а «ГАЗелью» — 1977 года рождения.

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«В результате происшествия пассажир автобуса – женщина 1973 года рождения с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что травмы также получили две женщины 1961 года рождения, пенсионерка 1944 года рождения и мужчина 1983 года рождения.

«Они были осмотрены на месте бригадой скорой помощи и отпущены», — отметили в отделе пропаганды.

По факту ДТП организована проверка.
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