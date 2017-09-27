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В Пензе сотрудник ДПС врезался в дерево, пытаясь не сбить пешехода

11:10 | 27.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудник ДПС за рулем служебного автомобиля «ВАЗ-211540» врезался в дерево, пытаясь избежать наезда на пешехода, переходившего дорогу напротив дома №26 на улице Володарского в Пензе.

В Пензе сотрудник ДПС врезался в дерево, пытаясь не сбить пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло вечером во вторник, 26 сентября.

«Сотрудник ДПС двигался на дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на улице Баумана, с включенными проблесковыми маячками и специально звуковой сигнализацией», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль получил сильные механические повреждения.

«В результате происшествия никто не пострадал», — добавили в отделе пропаганды.

На фотографии, размещенной пользователям социальной сети «ВКонтакте», видно, что автомобиль ДТП в результате удара развернуло поперек дороги. Он перекрыл одну из двух полос движения.
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