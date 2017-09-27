В Пензе сотрудник ДПС врезался в дерево, пытаясь не сбить пешехода Происшествия Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудник ДПС за рулем служебного автомобиля «ВАЗ-211540» врезался в дерево, пытаясь избежать наезда на пешехода, переходившего дорогу напротив дома №26 на улице Володарского в Пензе. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло вечером во вторник, 26 сентября. «Сотрудник ДПС двигался на дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на улице Баумана, с включенными проблесковыми маячками и специально звуковой сигнализацией», — отметили в ведомстве. В Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль получил сильные механические повреждения. «В результате происшествия никто не пострадал», — добавили в отделе пропаганды. На фотографии, размещенной пользователям социальной сети «ВКонтакте», видно, что автомобиль ДТП в результате удара развернуло поперек дороги. Он перекрыл одну из двух полос движения. Нашли ошибку в тексте?

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