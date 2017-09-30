Установлены личности троих мужчин и женщины, разбившихся на трассе «Тамбов — Пенза» Происшествия

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Личности всех четверых человек, погибших при столкновении кроссовера «Hyundai ix35» с фурой «Volvo» на федеральной трассе «Тамбов — Пенза» в субботу, 30 сентября, установлены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«От полученных телесных происшествий на месте скончались водитель автомобиля «Hyundai» – мужчина 1966 года рождения, а также трое пассажиров — мужчины 1990 и 1994 годов рождения и женщина 1967 года рождения», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что еще один пассажир — мужчина 1997 года рождения — был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в отделе пропаганды, отметив, что обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», от удара с фурой кроссовер выбросило в кювет. У машины полностью смята передняя часть.