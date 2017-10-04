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В Белинском районе «ВАЗ» влетел в отбойник после столкновения с фурой, погиб мужчина

12:49 | 04.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Молодой мужчина погиб в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21214» и фуры «MAN» на 175 км трассы «Тамбов — Пенза».

В Белинском районе «ВАЗ» влетел в отбойник после столкновения с фурой, погиб мужчина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, трагическое ДТП произошло поздно вечером в минувший вторник, 3 октября.

«Предварительно установлено, что в 22.20 произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21214» и фуры «МАN», после чего водитель легковой машины допустил наезд на металлический отбойник и съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что травмы различной степени тяжести получили водитель и другой пассажир «ВАЗа», которые были госпитализированы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.
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