В управлении СКР прокомментировали захват заложниц в сауне в Пензе Происшествия

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Мужчина 1985 года рождения, по предварительным данным, находясь в здании сауны на улице Бакунина в Пензе вечером в пятницу, 6 октября, лишил свободы трех женщин, угрожая им оружием и не давая покинуть помещение. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Росгвардии Пензенской области и регионального Следственного комитета потерпевшие освобождены — их здоровью вред не причинен. Преступник задержан», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что по факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего: осмотр места происшествия, допросы потерпевших, очевидцев и подозреваемого», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.