Стали известны новые подробности захвата заложниц в Пензе Происшествия

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Захват заложниц произошел в саунно-гостиничном комплексе «Галеон», расположенном по адресу: Пенза, улица Бакунина, 2Б. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Прокуратурой Железнодорожного района Пензы признано законным возбуждение уголовного дела по пунктам «г» и «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ — о незаконном лишении свободы двух и более лиц — по факту захвата трех женщин в возрасте от 26 до 32 лет в качестве заложниц мужчиной, использовавшим предмет, похожий на охотничье ружье. Инцидент произошел в дневное время на территории гостиничного комплекса «Галеон», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в результате проведения спецоперации около 19.00 заложницы были освобождены, а злоумышленник задержан.

«На место происшествия выезжал и.о. прокурора области Александр Морозов. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры региона», — сказала Светлана Артамонова.