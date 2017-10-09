В Пензе при разборе завалов после пожара обнаружены тела мужчины и его матери Происшествия

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Тела двоих человек — мужчины 1960 года рождения и его матери 1935 года рождения — обнаружены при разборе завалов на месте пожара, произошедшего в квартире одноэтажного дома на улице Пацаева в Пензе в ночь на минувшее воскресенье, 8 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Непосредственно после тушения пожара они не были обнаружены ввиду частичного обрушения крыши и захламленности жилища», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что на телах погибших имеются признаки термического воздействия — иных повреждений не замечено.

«С целью установления причин возгорания и смерти жильцов назначены экспертизы. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала Татьяна Махницкая.