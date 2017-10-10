В Пензе следователи проверят информацию об упавшем в открытый колодец ребенке Происшествия

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту распространения СМИ информации о мальчике, который упал в открытый колодец, люк на котором отсутствовал, неподалеку от детской площадки вблизи дома №160 на проспекте Строителей в Пензе в один из минувших выходных дней, 7 или 8 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В ее рамках будут установлены все обстоятельства падения малолетнего, причины и условия, которые привели к этому, а также собственник и обслуживающая организация данного колодца», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что личность ребенка пока выяснить не удалось, в связи с чем следователи просят родителей мальчика связаться с сотрудниками ведомства.