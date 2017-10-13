На дороге-дублере в Пензе четыре автомобиля попали в аварию Происшествия

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло на дороге-дублере улицы Окружной в Пензе утром в пятницу, 13 октября.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места аварии, по предварительным данным, никто из людей, находившихся в салонах транспортных средств, не пострадал.

Серьезные механические повреждения получила «Lada Priora», которая зацепила «Газель»: у легковушки изуродованы две двери, вылетели стекла, смят капот, разбит бампер.

В момент столкновения в салоне сработала подушка безопасности. Она смягчила удар, который пришелся на водителя.

У «ГАЗели» разбит моторный отсек, вылетела фара, сместилась балка передней оси.

Неподалеку на дороге стоит «Lada Granta». У автомобиля повреждена левая передняя часть.

Рядом в кювете находится кроссовер «Hyundai». Серьезных видимых повреждений, кроме разбитого бампера, у него нет.

Сотрудникам ГИБДД, которые уже прибыли на место ДТП, предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах аварии, а также установить степень вины каждого из водителей.

Движение транспорта на данном участке затруднено.