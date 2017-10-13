В сети появилось видео с места ДТП, в котором погиб пензенский школьник Происшествия

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Технический директор пензенской компании «ЕИС» Сергей Колесников разместил в сети запись видеорегистратора, на которой видно место трагического ДТП в Ахунах, где водитель автомобиля «Kia Sorento» насмерть сбил школьника.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Судя по таймеру, она была сделана в первые минуты после трагического происшествия, информация о котором поступила в Госавтоинспекцию в 19.50 минувшего четверга, 12 октября.

На кадрах видно, что на встречной полосе в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода остановился кроссовер, водитель которого включил аварийную сигнализацию. При этом для транспорта горит запрещающий сигнал светофора.

Водитель автомашины «Kia», который после случившегося сразу же вышел на дорогу, вернулся, взял в салоне сотовый телефон и начал звонить, предположительно, в скорую помощь.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управлявший автомобилем «Kia Sorento», допустил наезд на мальчика 2008 года рождения напротив дома №30 на улице Коннозаводской в Пензе вечером 12 октября. По имеющимся сведениям, он вместе с братом возвращался с занятий танцами.



Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту трагического ДТП.