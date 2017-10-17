Проверка организована по факту отказа медиков Заречного ехать к умирающему ребенку в Ахуны Происшествия

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту публикации в СМИ, в которой говорится об отказе работников медсанчасти №59 города Заречного направить бригаду скорой помощи к месту ДТП в расположенном неподалеку пензенском микрорайоне Ахуны, где водитель автомашины «Kia Sorento» сбил мальчика 2008 года рождения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Один из водителей, оказавшихся в тот день на месте ДТП, сообщил корреспондентам, что пытался вызвать скорую медицинскую помощь ФГБУЗ МСЧ №59 города Заречного, однако диспетчер отказалась направлять бригаду скорой помощи, пояснив, что территорию, на которой произошла авария, их лечебное учреждение не обслуживает. Прибывшие по вызову работники скорой медицинской помощи Пензы констатировали смерть ребенка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что проверка проводится по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному», устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказала Татьяна Махницкая.