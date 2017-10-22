На трассе «Тамбов — Пенза» найден мертвым водитель фуры

Предварительно установлено, что мужчина перевозил кондиционерное оборудование из Воронежа в Пензу. Груз не был доставлен в срок, а водитель перестал выходить на связь. Коллеги дальнобойщика увидели его машину на обочине и сообщили об этом его руководству.
После этого представители компании выехали на место. Вскрыв дверь в кабину, они увидели мертвого мужчину, на теле которого признаки насильственной смерти отсутствовали. Груз обнаружен в целости и сохранности.
Для установления точной причины смерти мужчины назначена экспертиза, сообщает портал LifeTambov.ru.
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