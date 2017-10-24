13:07:25 Вторник, 24 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе пожарные спасли двух женщин из горящего дома

09:44 | 24.10.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Пожарные спасли двух женщин из горящего деревянного дома №56 на улице Свердлова в Пензе рано утром во вторник, 24 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензе пожарные спасли двух женщин из горящего дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Одна из спасенных — женщина 1934 года рождения, инвалид I группы», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что всего в доме на момент пожара находились семь человек, из которых никто не пострадал.

«Пятеро покинули помещения самостоятельно, среди них — девочка 2007 года рождения», — отметила Анна Шупилова.

Начальник группы информационного обеспечения добавила, что для ликвидации последствий пожара привлекались 19 человек и пять единиц техники.

«При пожаре сгорела кровля деревянного дома», — пояснила собеседница агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области прививками от гриппа охвачено чуть более 30% населения В Пензе состоится показ-дефиле одежды для детей
В Железнодорожном суде Пензы отработали порядок действий при попытке побега из-под стражи В Пензе пройдет форум, посвященный экологии
В Спасском районе прокуратура выявила ряд нарушений при организации похорон В Наровчатском районе бизнесмен по решению суда компенсирует недочеты при замене окон
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама