В Пензе пожарные спасли двух женщин из горящего дома Происшествия

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Пожарные спасли двух женщин из горящего деревянного дома №56 на улице Свердлова в Пензе рано утром во вторник, 24 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

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«Одна из спасенных — женщина 1934 года рождения, инвалид I группы», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что всего в доме на момент пожара находились семь человек, из которых никто не пострадал.

«Пятеро покинули помещения самостоятельно, среди них — девочка 2007 года рождения», — отметила Анна Шупилова.

Начальник группы информационного обеспечения добавила, что для ликвидации последствий пожара привлекались 19 человек и пять единиц техники.

«При пожаре сгорела кровля деревянного дома», — пояснила собеседница агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.