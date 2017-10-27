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Появились фото с места ДТП, в котором погибли Андрей Баев и Аркадий Кривцов

15:15 | 27.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Фотографии с места столкновения автомобиля «Mazda CX-9» и фуры «MAN», в результате которого погибли бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Баев и президент региональной федерации каратэ Аркадий Кривцов, опубликованы на сайте управления ГИБДД УМВД России по Ульяновской области.

Появились фото с места ДТП, в котором погибли Андрей Баев и Аркадий Кривцов

Фото: Gibdd.ru

На кадрах видно, что удар пришелся на переднюю левую часть кроссовера, за рулем которого находился Аркадий Кривцов. С этой стороны белая иномарка оказалась подмята под кабину многотонной машины.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, фура выехала на встречную полосу движения, что и послужило причиной аварии.

Фото: Gibdd.ru

Установлено, что водитель автомашины «MAN» был трезв. Его водительский стаж составляет 10 лет.

Андрей Баев и Аркадий Кривцов от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразили представители власти и общественности.
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