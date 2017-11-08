В Пензенской области два пешехода погибли в ДТП Происшествия

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Два пешехода погибли в результате ДТП, произошедших на дорогах Пензенской области 7 и 8 ноября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, в минувший вторник, 7 ноября, на 3 км дороги «Пенза — Лунино» водитель автомобиля «УАЗ-3962» насмерть сбил женщину 1963 года рождения.

«8 ноября в 0.10 на 562 км федеральной трассы М5 «Урал» водитель автомобиля «ВАЗ-21154» допустил наезд на мужчину, возраст которого составляет 20–25 лет. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте», — добавили в ведомстве, пояснив, что личность молодого человека устанавливается.

В Госавтоинспекции отметили, что по данным фактам проводится проверка.

Обстоятельства произошедших аварий выясняются.