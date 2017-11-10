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Водитель влетевшей в отбойник «ГАЗели» на улице Измайлова в Пензе госпитализирован

10:32 | 10.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Мужчина 1979 года рождения, управлявший грузовой «ГАЗелью», которая влетела в отбойник в начале Леонидовского путепровода на улице Измайлова в Пензе утром в пятницу, 10 ноября, госпитализирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Водитель влетевшей в отбойник «ГАЗели» на улице Измайлова в Пензе госпитализирован

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло около 6.00.

«В настоящее время по факту происшествия проводится проверка», — уточнили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате ДТП кабина «ГАЗели» оказалась полностью смята. Автомобиль перекрыл одну из полос движения в сторону центра города, вызвав затор на улице Измайлова.
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