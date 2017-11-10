Появились первые кадры с места ЧП на дрожжевом заводе в Пензе Происшествия

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Несколько окон на первом и втором этажах здания ОАО «Дрожжевой завод «Пензенский» на улице Московской в Пензе оказались выбиты в результате сильного хлопка, произошедшего на предприятии днем в пятницу, 10 ноября.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», на месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит восстановить картину случившегося.

Никто из представителей дрожжевого завода произошедшее до настоящего времени не прокомментировал: ни один из указанных на сайте предприятия телефонов не отвечает, а охрана не пускает посторонних, в том числе журналистов, на территорию.

Первая информация о сильном хлопке, произошедшем в центре Пензы, появилась в социальных сетях около полудня.

В полиции и следственном управлении СКР подтвердили ИА «PenzaNews», что инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошел на дрожжевом заводе «Пензенский».

По неофициальным сведениям, причиной сильного хлопка стал выброс газа.