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ФОТО Появились первые кадры с места ЧП на дрожжевом заводе в Пензе

Появились первые кадры с места ЧП на дрожжевом заводе в Пензе

13:13 | 10.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Несколько окон на первом и втором этажах здания ОАО «Дрожжевой завод «Пензенский» на улице Московской в Пензе оказались выбиты в результате сильного хлопка, произошедшего на предприятии днем в пятницу, 10 ноября.

Появились первые кадры с места ЧП на дрожжевом заводе в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», на месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит восстановить картину случившегося.

Никто из представителей дрожжевого завода произошедшее до настоящего времени не прокомментировал: ни один из указанных на сайте предприятия телефонов не отвечает, а охрана не пускает посторонних, в том числе журналистов, на территорию.

Первая информация о сильном хлопке, произошедшем в центре Пензы, появилась в социальных сетях около полудня.

В полиции и следственном управлении СКР подтвердили ИА «PenzaNews», что инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошел на дрожжевом заводе «Пензенский».

По неофициальным сведениям, причиной сильного хлопка стал выброс газа.
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