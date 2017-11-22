В Кузнецке водитель «ВАЗа» сбил двух женщин Происшествия

Кузнецк, 22 ноября 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-21214» сбил двух женщин напротив дома №138 на улице Калинина в Кузнецке Пензенской области в минувший вторник, 21 ноября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, по предварительным данным, за рулем находился мужчина 1953 года рождения.

«В результате происшествия женщины 1942 и 1934 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту проводится проверка.

Кроме того, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Мокшане и Белинском, где также пострадали пешеходы — мужчины 1987 и 1948 годов рождения. Оба были госпитализированы.