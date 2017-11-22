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В Пензе ведут переговоры с мужчиной, который грозится спрыгнуть с крыши

13:34 | 22.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Психолог МЧС принимает участие в переговорах с мужчиной, который забрался на крышу многоэтажного дома в Пензе и грозится спрыгнуть вниз. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензе ведут переговоры с мужчиной, который грозится спрыгнуть с крыши

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Другие подробности инцидента она не уточнила.

Ранее источник в экстренных службах пояснил, что в одном из районов Пензы мужчина проник на крышу дома и стал вести себя неадекватно.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, скорой помощи, Росгвардии и спасатели.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области происходящее пока не комментируют.

Мотивы мужчины в настоящее время выясняются.
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