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Забравшийся на крышу дома в Пензе мужчина недавно вышел из колонии — источник

13:43 | 22.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Забравшийся на крышу одного из жилых домов Пензы мужчина, который грозится спрыгнуть вниз, недавно освободился из исправительной колонии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник в правоохранительных органах.

Забравшийся на крышу дома в Пензе мужчина недавно вышел из колонии — источник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По официально неподтвержденным данным, он был судим за особо тяжкое преступление.

По имеющимся на данный момент сведениям, мужчина выдвигает единственное требование — встретиться с близким родственником, который в свою очередь отказывается от этого.

Переговоры с человеком на крыше продолжаются. В них задействованы сотрудники полиции и психолог МЧС.

Вблизи дома дежурят спасатели, которые готовы оперативно отреагировать в случае, если мужчина все же решит спрыгнуть с крыши дома. Также поблизости находятся врачи скорой помощи.
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