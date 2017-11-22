Забравшийся на крышу дома в Пензе мужчина недавно вышел из колонии — источник Происшествия

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Забравшийся на крышу одного из жилых домов Пензы мужчина, который грозится спрыгнуть вниз, недавно освободился из исправительной колонии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По официально неподтвержденным данным, он был судим за особо тяжкое преступление.

По имеющимся на данный момент сведениям, мужчина выдвигает единственное требование — встретиться с близким родственником, который в свою очередь отказывается от этого.

Переговоры с человеком на крыше продолжаются. В них задействованы сотрудники полиции и психолог МЧС.

Вблизи дома дежурят спасатели, которые готовы оперативно отреагировать в случае, если мужчина все же решит спрыгнуть с крыши дома. Также поблизости находятся врачи скорой помощи.