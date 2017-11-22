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В Пензе неадекватный мужчина покинул крышу дома после приезда матери

14:05 | 22.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Неадекватный мужчина, который забрался на крышу двухэтажного жилого дома №25 на улице Воровского в Пензе днем в среду, 22 ноября, спустился вниз после того, как на место прибыла его мать.

В Пензе неадекватный мужчина покинул крышу дома после приезда матери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» местные жители, собравшиеся во дворе после криков неизвестного, он провел на крыше несколько часов.

По их словам, мужчина все это время выкрикивал несвязанные фразы: «Помогите!» и «Скажите матери!»

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После того, как женщина приехала на улицу Воровского, она поднялась к сыну, а затем оба спустились вниз.

Люди, которые активно обсуждают произошедшее, делятся впечатлениями о том, что мужчина был сильно взволнован, заметно нервничал и действовал так, как будто находится под действием наркотиков.

Также они недоумевают по поводу того, как посторонний человек смог проникнуть сначала на чердак жилого дома, а затем — на крышу.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам.
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