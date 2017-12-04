В Пензе ребенок госпитализирован после падения в троллейбусе
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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Мальчик 2005 года рождения получил травмы в результате падения в троллейбусе напротив дома №75 на проспекте Победы в Пензе.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Инцидент произошел в минувшую субботу, 2 декабря.
«По предварительным данным, во время движения неустановленного троллейбуса ребенок зацепился руками за лестницу», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В ведомстве уточнили, что мальчик был госпитализирован.
«По данному факту проводится проверка», — добавили в Госавтоинспекции.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший четверг, 30 ноября, травмы в результате падения в маршрутном такси №5, следовавшем в районе улицы Попова, получил мальчик 2015 года рождения. По данному факту доследственную проверку проводит следственное управления СКР по Пензенской области.