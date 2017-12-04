В Кузнецке мужчина вытащил из воды тонущую девочку Происшествия

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. 28-летний Вилен Аблезов спас девочку, которая тонула в притоке реки Труев в Кузнецке Пензенской области.

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Инцидент произошел еще в минувшую пятницу, 1 декабря, однако широкой общественности об этом стало известно только сейчас.

«Следуя на личном автотранспорте через перекресток улиц Пензенской и Строительной, Вилен Аблезов увидел девочку, которая махала руками и просила о помощи. Он спросил ее о том, что случилось. Девочка сказала, что ее подруга упала в воду. Спустившись с дороги, мужчина увидел девочку лет 10, которая не могла самостоятельно выбраться, находясь в воде по шею и периодически уходя под воду», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что Вилен Аблезов сразу прыгнул в реку.

«Вытащив девочку из воды, он доставил ее в теплое помещение, которое находилось поблизости, принял меры к обогреву и вызвал скорую помощь», — добавили в МЧС.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время мужчина будет представлен к награждению медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

«Также он становится кандидатом в номинации «По зову сердца» всероссийского фестиваля по тематике обеспечения безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», — добавили в управлении.