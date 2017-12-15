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В Пензе погиб рабочий, заваленный землей

11:00 | 15.12.2017 | Происшествия

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Рабочий, которого завалило землей при проведении работ у дома №43 на улице Мира в Пензе в пятницу, 15 декабря, погиб. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места происшествия.

В Пензе погиб рабочий, заваленный землей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К настоящему времени тело мужчины извлекли. Пока оно, накрытое тканью, лежит неподалеку от ямы.

К месту происшествия прибыли родные погибшего, с ними общаются сотрудники полиции.

Табличка, размещенная в районе проведения работ, гласит, что здесь осуществляется строительство канализации. Заказчиком выступает ООО «Ревьера», подрядчиком — ООО «Трубопровод». Также указаны сроки: с 4 сентября по 14 октября 2017 года.

Вблизи места происшествия находятся несколько рабочих, на одежде которых отсутствует какая-либо фирменная символика, и экскаватор.

Ожидается, что в ближайшее время на улицу Мира прибудут представители Следственного комитета, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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