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Полиция выясняет, кто принес гроб и венок к зданию Минздрава в Пензе

13:52 | 15.12.2017 | Происшествия

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту обнаружения гроба и похоронного венка у здания министерства здравоохранения Пензенской области в пятницу, 15 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по региону Ольга Евдокимова.

Полиция выясняет, кто принес гроб и венок к зданию Минздрава в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 10.50 в дежурную часть УМВД России по Пензенской области поступило сообщение, что к крыльцу Минздрава Пензенской области привезли гроб и венок. На венке была надпись «Нашей медицине от «Левого фронта», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что место обнаружения подозрительных предметов было оперативно оцеплено.

«Гроб был осмотрен кинологом — так как он был закрыт, никто не знал, что там — и специалистом-взрывотехником Росгвардии. Угрозы никакой гроб не представляет, поэтому его увезли», — отметила Ольга Евдокимова, не уточнив при этом, куда именно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в пятницу, 15 декабря, два человека в масках с изображением главы Минздрава Пензенской области Владимира Стрючкова принесли гроб и похоронный венок к зданию министерства на улице Некрасова.

На гроб, обитый бордовой тканью, был прикреплен лист бумаги со словами «Медицина Пензенской области», а надпись на ленте венка гласила: «Нашей медицине от «Левого фронта».

По словам пресс-секретаря регионального отделения движения «Левый фронт» Сергея Падалкина, проведенная акция символизирует гибель и похороны медицины, к которым фактически привела оптимизация системы здравоохранения.
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