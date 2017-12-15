В Пензе люди в масках с изображением Стрючкова принесли к Минздраву гроб и венок Общество

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Два человека в масках с изображением главы Минздрава Пензенской области Владимира Стрючкова принесли гроб и похоронный венок к зданию министерства на улице Некрасова в пятницу, 15 декабря.

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На гроб, обитый бордовой тканью, был прикреплен лист бумаги со словами «Медицина Пензенской области», а надпись на ленте, украшавшей венок, гласила: «Нашей медицине от «Левого фронта».

Оставив предназначенный для погребения умерших ящик и атрибут траурной церемонии около крыльца, мужчины ушли.

Комментируя ИА «PenzaNews» состоявшуюся акцию, пресс-секретарь регионального отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин сообщил, что она символизирует гибель и похороны медицины, к которым фактически привела оптимизация системы здравоохранения.

«Стрючков не главный виновник, наверное, потому что все идет «сверху» — с федерального министерства, но он один из причастных к этой земле, он активно пропагандирует оптимизацию», — сказал собеседник агентства, поясняя наличие масок с изображением пензенского министра на лицах активистов.

Он добавил, что представители движения хотят привлечь внимание общественности к проблемам в здравоохранении.

«Если мы посмотрим статистику, то за последние пару лет в области 13 районных больниц реорганизованы в участковые. При этом участковые больницы превратились в амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Закрываются морги, родильные отделения, хирургии и другие отделения. Количество койко-мест сокращается. Ощущается острая нехватка врачей, причем как узких специалистов, так и терапевтов», — отметил Сергей Падалкин.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на плачевную ситуацию, чиновники от медицины постоянно рапортуют об успехах.

«Тот же перинатальный центр построен на федеральные деньги. С одной стороны, это хорошо, это мы приветствуем. Но мы говорим о том, что в районах больницы сокращаются, это неэффективно. Создают межрайонную больницу где-нибудь в Нижнем Ломове, и люди вынуждены ехать из […] соседних районов за 50–60 км», — сказал оппозиционер.

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Сергей Падалкин добавил, что также «Левый фронт» возмущен сокращением врача онкодиспансера Антона Столярова, в поддержку которого активисты ранее уже проводили пикеты.

«Мы считаем его увольнение политическим процессом, и сегодняшняя акция отчасти тоже приурочена к этим событиям», — сказал он.

Ранее оппозиция уже проводила акции у здания Минздрава Пензенской области. Так, в августе 2015 года активисты молодежной общественной организации «Поколение нового времени» потребовали отстранить Владимира Стрючкова от должности министра, развернув под окнами ведомства плакаты «Рак совести не лечится!», «Есть ПО, но нет лекарств» и «Стрючков опасен для вашего здоровья».