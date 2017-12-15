Непогода привела к массовым отключениям света в четырех районах Пензенской области Происшествия

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Массовые отключения электроснабжения, вызванные неблагоприятными погодными условиями, зафиксированы в четырех районах Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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В ведомстве уточнили, что отключение света затронуло жителей Белинского, Каменского, Тамалинского и Пачелмского районов.

«К аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад», — добавили в пресс-службе.

В МЧС напомнили, что при скачках напряжения в электросети квартиры или его отключении следует немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток.

В пятницу, 15 декабря, на территории Пензенской области наблюдаются сильные порывы ветра, местами прошел ледяной дождь. Температура воздуха, которая еще накануне была плюсовой, опустилась ниже 0°С.