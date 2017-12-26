В Пензе спасатели помогли извлечь тело сбитой женщины из-под машины Происшествия

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Помощь спасателей потребовалась при извлечении тела сбитой пожилой женщины из-под автомобиля «Renault Logan» на пересечении улиц Рахманинова и Глазунова в Пензе вечером в минувший понедельник, 25 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пензенском пожарно-спасательном центре (ППСЦ).

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

«В 18.09 в поисково-спасательную службу ППСЦ поступил сигнал от дежурного ГИБДД о том, что на перекрестке улиц Рахманинова и Глазунова водитель легкового автомобиля допустил наезд на пешехода. В результате пожилая женщина погибла на месте. Требовалась помощь по извлечению тела пострадавшей из-под машины», — сказали в ведомстве.

В ППСЦ добавили, что прибывшие на месте трагедии спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента приподняли автомобиль и извлекли труп.

«Полиция устанавливает обстоятельства происшествия», — отметили в пожарно-спасательном центре.