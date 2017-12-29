В районе Барковки спасли мужчину, провалившегося под лед Происшествия

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области с помощью неравнодушных жителей спасли мужчину, провалившегося под лед в районе Барковки.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Происшествие случилось 26 декабря, однако СМИ о нем стало известно лишь спустя три дня.

«При патрулировании вверенного участка в районе Барковки наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что мужчина провалился под лед. Экипаж срочно направился к указанному месту, где обнаружил в 15 метрах от берега тонущего гражданина. Сотрудники Росгвардии без промедления устремились ему на выручку», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве отметили, что проезжавшие мимо на автомобиле люди остановились и предоставили раскладную лестницу троим стражам порядка — Александру Веденяпину, Алексею Борисову и Максиму Хиневу.

«С помощью металлической лестницы и веревки они извлекли из воды и подняли в салон патрульного автомобиля обессилевшего мужчину. До прибытия медицинских работников стражи порядка оказали гражданину первую медицинскую помощь. Врачи бригады скорой помощи, осмотрев 30-летнего жителя Пензенской области, определили, что он не нуждается в госпитализации», — пояснили в пресс-службе.