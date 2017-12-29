EN
21:59:57 Пятница, 29 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Торговые центры Пензы проверили после ночных звонков о минировании

10:57 | 29.12.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов проверили торговые центры Пензы после звонков о минировании, опасных предметов не обнаружено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Торговые центры Пензы проверили после ночных звонков о минировании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ночь с 28 на 29 декабря в торговые центры, расположенные в Пензе, поступили телефонные сообщения о минировании. Сотрудники полиции и других специальных служб незамедлительно выехали на место и провели все необходимые проверочные мероприятия. В результате ничего опасного не обнаружено», — прокомментировали в ведомстве.

Читайте также

Как действовать при теракте: рекомендации ФСБ

В полиции добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к заведомо ложным сообщениям об акте терроризма.

«За подобные преступления санкция ст. 207 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет», — уточнили в пресс-службе.

По сообщениям очевидцев, ночью были оцеплены магазин «Центральный» на улице Карпинского, ТЦ «Проспект» на проспекте Строителей и торгово-офисный центр «Гермес» на перекрестке улиц Московской и Кураева.
Актуальное
Читайте также
Водоснабжение в поселке Калининском восстановлено — прокуратура Под Пензой продажа коровы обернулась для мужчины потерей денег
Парковку на площади Ленина в Пензе запретят с 30 декабря по 1 января Прошло последнее заседание призывной комиссии по Октябрьскому и Железнодорожному районам
Пенсионер из Пензы перевел незнакомцу 90 тыс. рублей, чтобы спасти зятя от тюрьмы В Каменке мужчина получил удар ножом во время потасовки у бара
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver