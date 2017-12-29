Торговые центры Пензы проверили после ночных звонков о минировании Происшествия

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов проверили торговые центры Пензы после звонков о минировании, опасных предметов не обнаружено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«В ночь с 28 на 29 декабря в торговые центры, расположенные в Пензе, поступили телефонные сообщения о минировании. Сотрудники полиции и других специальных служб незамедлительно выехали на место и провели все необходимые проверочные мероприятия. В результате ничего опасного не обнаружено», — прокомментировали в ведомстве.

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В полиции добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к заведомо ложным сообщениям об акте терроризма.

«За подобные преступления санкция ст. 207 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет», — уточнили в пресс-службе.

По сообщениям очевидцев, ночью были оцеплены магазин «Центральный» на улице Карпинского, ТЦ «Проспект» на проспекте Строителей и торгово-офисный центр «Гермес» на перекрестке улиц Московской и Кураева.