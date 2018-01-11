В Пензенской области школьница умерла после выхода на сцену Происшествия

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Смерть девочки 2003 года рождения, которая внезапно почувствовала себя плохо при подготовке к празднику в сельской школе Пензенской области и вскоре скончалась, наступила в результате внезапной сердечной недостаточности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

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Она пояснила, что трагический инцидент произошел в преддверии Нового года — 28 декабря, после чего была назначен судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти.

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«По предварительным данным, в школе села Кириллово Земетчинского района проводилась репетиция к празднованию Нового года. Во время демонстрации номера на сцене внезапно упала одна из участниц. По пути в больницу девочка умерла в машине», — прокомментировала собеседница агентства обстоятельства случившегося.

Наталия Фомина добавила, что проверка, назначенная в связи со смертью учащейся, пока продолжается.

«По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сказала она.