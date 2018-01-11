EN
23:47:42 Четверг, 11 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Вращающийся вал в конфетном цеху под Пензой повредил ногу слесаря

14:37 | 11.01.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Следователи выясняют обстоятельства, при которых слесарь линии конфетного цеха одного из предприятий в Мокшанском районе Пензенской области получил травму на производстве.

Вращающийся вал в конфетном цеху под Пензой повредил ногу слесаря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Она пояснила, что, по данным следствия, днем 9 января слесарь был допущен к пусконаладочным работам на линии ускоренной выстойки корпусов конфет, во время которых произошел захват его спецодежды, а правая нога попала в опасную зону элементов вращающегося вала.

«Мужчина 1989 года рождения получил открытый перелом правой голени, который расценивается как тяжкий вред здоровью», — отметила собеседница агентства.

Наталия Фомина добавила, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются работники, ответственные за соблюдение техники безопасности.
Актуальное
Читайте также
Пензенские врачи пройдут обучение для проведения аутотрансплантации костного мозга В Пензенской области будут судить мужчину, пытавшегося зарезать и отравить знакомую
В Пензе суд отказал «Т Плюс» в отмене решения УФАС по делу об аренде оборудования ТЭЦ-2 Стало известно, какие фильмы в праздники предпочли пензенские абоненты «Интерактивного ТВ»
В Пензе женщина пыталась передать в колонию наркотики в коробке из-под сока В выходные на площади Ленина в Пензе пройдут спортивно-массовые мероприятия
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver