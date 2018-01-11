Вращающийся вал в конфетном цеху под Пензой повредил ногу слесаря Происшествия

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Следователи выясняют обстоятельства, при которых слесарь линии конфетного цеха одного из предприятий в Мокшанском районе Пензенской области получил травму на производстве.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Она пояснила, что, по данным следствия, днем 9 января слесарь был допущен к пусконаладочным работам на линии ускоренной выстойки корпусов конфет, во время которых произошел захват его спецодежды, а правая нога попала в опасную зону элементов вращающегося вала.

«Мужчина 1989 года рождения получил открытый перелом правой голени, который расценивается как тяжкий вред здоровью», — отметила собеседница агентства.

Наталия Фомина добавила, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются работники, ответственные за соблюдение техники безопасности.