EN
12:16:21 Среда, 17 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе мать пыталась передать сыну в колонию SIM-карты

09:42 | 17.01.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Уроженка Белинского района попыталась передать сыну в пензенскую исправительную колонию №1 запрещенные предметы — две SIM-карты.

В Пензе мать пыталась передать сыну в колонию SIM-карты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, они были обнаружены в женской косметичке при досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на трехдневное свидание к сыну.

«Запрещенные предметы были изъяты сотрудниками отдела безопасности исправительной колонии. В отношении посетительницы составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3–5 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что длительное свидание было отменено.

«В июне 2017 года женщина уже пыталась пронести SIM-карты в учреждение и была привлечена к административной ответственности», — отметили в УФСИН.
Актуальное
Читайте также
Денис Айрапетян вернулся в Пензу после чемпионата Европы по шорт-треку В Нижнем Ломове мужчина пытался зарезать случайного собутыльника, возбуждено дело
Глава Пензы вручил памятный знак заслуженному врачу РСФСР Николаю Кривоносову В Пензе сотрудники ГИБДД стали участниками акции «Донор в погонах»
В Пензе врачебно-физкультурный диспансер за год получил оборудование на 11 млн. рублей В Пензе иномарка протаранила забор у перинатального центра
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама