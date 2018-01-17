В Пензе мать пыталась передать сыну в колонию SIM-карты Происшествия

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Уроженка Белинского района попыталась передать сыну в пензенскую исправительную колонию №1 запрещенные предметы — две SIM-карты.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, они были обнаружены в женской косметичке при досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на трехдневное свидание к сыну.

«Запрещенные предметы были изъяты сотрудниками отдела безопасности исправительной колонии. В отношении посетительницы составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3–5 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что длительное свидание было отменено.

«В июне 2017 года женщина уже пыталась пронести SIM-карты в учреждение и была привлечена к административной ответственности», — отметили в УФСИН.