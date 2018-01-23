Пожар произошел на стройплощадке школы на Шуисте Происшествия

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Три металлических строительных вагончика сгорели на площадке по адресу: Пенза, улица Светлая, 1Б, где возводится новая школа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Еще один вагончик частично выгорел изнутри.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, общая площадь пожара составила 40 кв. метров.

В ликвидации последствий случившегося от ведомства были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также

На Шуисте заложен первый камень в основание новой школы

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание новой школы на 660 мест на улице Светлой в Пензе был заложен 30 августа 2017 года.

По проекту, общая площадь здания составит более 11 тыс. кв. метров. Число этажей будет варьироваться от одного до четырех.

На территории предполагается построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.