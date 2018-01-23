EN
00:54:51 Среда, 24 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пожар произошел на стройплощадке школы на Шуисте

15:54 | 23.01.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Три металлических строительных вагончика сгорели на площадке по адресу: Пенза, улица Светлая, 1Б, где возводится новая школа.

Пожар произошел на стройплощадке школы на Шуисте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Еще один вагончик частично выгорел изнутри.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, общая площадь пожара составила 40 кв. метров.

В ликвидации последствий случившегося от ведомства были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также

На Шуисте заложен первый камень в основание новой школы

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание новой школы на 660 мест на улице Светлой в Пензе был заложен 30 августа 2017 года.

По проекту, общая площадь здания составит более 11 тыс. кв. метров. Число этажей будет варьироваться от одного до четырех.

На территории предполагается построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.
Актуальное
Читайте также
Дольщики «Пензастроя» направили в суд ходатайство об отложении заседания Кувайцев возглавил окружной медиарейтинг за 2017 год, Савельев стал среди коллег десятым
Денис Айрапетян не включен в число потенциальных участников Олимпиады — Кравцов Дело возбуждено в отношении пензенца, регулярно выпивавшего с подростком
«Дамате» выпустила линейку котлет для бургеров «Индилайт» В сети пристыдили иждивенца Александра Тузова
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама