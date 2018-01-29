В Пензе школьники записали избиение шестиклассника на видео Происшествия

Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Ученики одной из пензенских школ избили шестиклассника и сняли процесс на видео. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«В Пензе конфликт между подростками завершился избиением одного из них. По этому поводу 26 января текущего года к уполномоченному по правам ребенка [в Пензенской области Елене Столяровой] обратилась мама пострадавшего. Она проинформировала, что ученик шестого класса обратился с просьбой о помощи, однако педагоги помочь ему не смогли. Его избили, девочки снимали это на видео, как у нас водится, к сожалению. Мальчик пострадал», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 29 января.

Глава региона объявил дисциплинарные взыскания ответственным должностным лицам городского и регионального уровней.

«Эта история стала известна только в конце этого месяца — все скрывали, хотя в школе об этом знали. Мальчик сообщил о том, что есть угроза избиения. Учителя вместе с родителями ничего не смогли сделать — вот как у нас работают субъекты профилактики. Наша задача — сделать все для того, чтобы таких негативных событий больше не было», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По его мнению, необходимо повысить мобильность службы, перераспределить нагрузку на одного специалиста в соответствии с количеством учащихся, организовать семинар с приглашением профессионалов из Москвы и рассмотреть возможность повысить зарплату школьным психологам.

Он предположил, что многие учащиеся не обращаются к психологу, опасаясь огласки.

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«Какой процент детей доверяют психологической службе? В лучшем случае 30%. Сколько детей и родителей знают телефоны доверия, антикризисной службы? Столько же. А надо, чтобы знали все, чтобы службы психологической поддержки работали эффективно. Мы должны повысить доверие детей и родителей к психолого-педагогической службе», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, он поручил довести информацию о работе специалистов и телефонов доверия до каждого ученика, в том числе через внесение номеров в дневники и мобильные телефоны школьников.