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Пензенский губернатор предложил увеличить число психологов после инцидентов в школах

13:53 | 20.01.2018 | Общество

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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев после инцидентов с подростками в Перми и в Улан-Уде предложил увеличить число психологов в школах региона.

Пензенский губернатор предложил увеличить число психологов после инцидентов в школах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я как губернатор настаиваю на увеличении штатной численности психологов, которые могут поговорить с ребенком, выявить то, что его беспокоит, поработать с его состоянием профессионально. Мы выделяем на соответствующие цели дополнительные средства. Конечно, нужна максимальная занятость детей — кружки, секции, дополнительные занятия и факультативы. Так школьник всегда на виду, в контакте с педагогом и сверстниками», — отметил глава региона.

По его мнению, причина происшествий кроется в отсутствии системного взаимодействия педагогического сообщества, психологов и родителей.

«Чтобы обезопасить детей, необходимо повышать эффективность работы на местах, хотя, безусловно, внешний фактор есть всегда и его надо учитывать, но чем теснее школа работает с ребенком и его семьей, чем больше знает о его внутреннем состоянии и взаимоотношениях в семье, тем больше шансов предупредить проблему», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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