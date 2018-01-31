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Педагоги, не предотвратившие драку школьников в Пензе, проявили халатность — прокуратура

17:35 | 31.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Пензы усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», в действиях должностных лиц школ №56 и №64, которые знали о конфликте учащихся, но не предприняли мер по предотвращению драки между ними. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Педагоги, не предотвратившие драку школьников в Пензе, проявили халатность — прокуратура

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Материалы проверки направлены в следственный отдел по Октябрьскому району Пензы регионального СУ СКР для решения вопроса об уголовном преследовании», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, установлено, что 17 января около 11.30 ученик обратился к работнику школы №56, сообщил о предполагаемой встрече с учащимся школы №64 и угрозах в свой адрес, после чего педагог позвонила в эту образовательную организацию и проинформировала коллег о ситуации.

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«В нарушение требований законодательства при наличии достоверных данных о возможном совершении противоправных действий в отношении ребенка должностные лица образовательных организаций не сообщили незамедлительно в полицию о готовящейся драке, не проинформировали директоров школ, не предприняли иных действенных мер к их предотвращению. Законные представители детей также не были уведомлены о возникшем конфликте. В результате бездействия были существенно нарушены права и законные интересы ребенка, в том числе гарантированное Конституцией РФ и иными законодательными актами право на охрану жизни и здоровья», — отметила Светлана Артамонова.

Она добавила, что в результате около 14.00 того же дня произошел конфликт между школьниками, в ходе которого один из подростков получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Старший помощник прокурора пояснила, что по результатам проверки руководителям школ внесены представления для устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших.
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