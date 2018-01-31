Педагоги, не предотвратившие драку школьников в Пензе, проявили халатность — прокуратура Происшествия

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Пензы усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», в действиях должностных лиц школ №56 и №64, которые знали о конфликте учащихся, но не предприняли мер по предотвращению драки между ними. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Материалы проверки направлены в следственный отдел по Октябрьскому району Пензы регионального СУ СКР для решения вопроса об уголовном преследовании», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, установлено, что 17 января около 11.30 ученик обратился к работнику школы №56, сообщил о предполагаемой встрече с учащимся школы №64 и угрозах в свой адрес, после чего педагог позвонила в эту образовательную организацию и проинформировала коллег о ситуации.

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«В нарушение требований законодательства при наличии достоверных данных о возможном совершении противоправных действий в отношении ребенка должностные лица образовательных организаций не сообщили незамедлительно в полицию о готовящейся драке, не проинформировали директоров школ, не предприняли иных действенных мер к их предотвращению. Законные представители детей также не были уведомлены о возникшем конфликте. В результате бездействия были существенно нарушены права и законные интересы ребенка, в том числе гарантированное Конституцией РФ и иными законодательными актами право на охрану жизни и здоровья», — отметила Светлана Артамонова.

Она добавила, что в результате около 14.00 того же дня произошел конфликт между школьниками, в ходе которого один из подростков получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Старший помощник прокурора пояснила, что по результатам проверки руководителям школ внесены представления для устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших.