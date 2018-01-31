В ГИБДД прокомментировали ДТП с четырьмя погибшими в Пензенской области Происшествия

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате столкновения пяти транспортных средств в Пензенской области вечером в среду, 31 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительной информации, около 18.30 на 535 км федеральной автодороги М5 «Урал» в границах Нижнеломовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2107», а также четырех грузовых автомашин «Валдай», «DAF», «Renault» и «Volvo», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются.