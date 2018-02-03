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В Пензе мать и сын погибли при пожаре

11:05 | 03.02.2018 | Происшествия

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Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Пожилая женщина и ее сын погибли в результате пожара в частном деревянном доме на улице Ягодной в Пензе, обложенном кирпичом, вечером в минувшую пятницу, 2 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В Пензе мать и сын погибли при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для ликвидации последствий пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на плотную затройку в месте происшествия, благодаря правильно выбранному направлению тушения удалось избежать распространения огня на близлежащие строения.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», погибшая женщина была инвалидом.
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