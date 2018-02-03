В горящем доме в Ахунах находились три человека: двое погибли, один получил ожоги — СКР Происшествия

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Три человека, по предварительным данным, находились в доме на улице Ягодной в Пензе во время пожара, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 2 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В ходе осмотра места происшествия в сгоревшем доме на улице Ягодной были обнаружены тела женщины 1937 года рождения и мужчины — предположительно, сына погибшей 1965 года рождения. Тела со следами термического воздействия находились в разных комнатах», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, также установлено, что в гостях у погибших в момент происшествия был мужчина 1959 года рождения, который в результате пожара получил ожоги, он госпитализирован.

Татьяна Махницкая пояснила, что по факту случившегося организована доследственная проверка.

«Следователем будут установлены обстоятельства смерти двух лиц, а также причины возникновения пожара», — сказала она.