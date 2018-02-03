EN
14:03:31 Суббота, 3 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В горящем доме в Ахунах находились три человека: двое погибли, один получил ожоги — СКР

11:28 | 03.02.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Три человека, по предварительным данным, находились в доме на улице Ягодной в Пензе во время пожара, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 2 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В горящем доме в Ахунах находились три человека: двое погибли, один получил ожоги — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе осмотра места происшествия в сгоревшем доме на улице Ягодной были обнаружены тела женщины 1937 года рождения и мужчины — предположительно, сына погибшей 1965 года рождения. Тела со следами термического воздействия находились в разных комнатах», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, также установлено, что в гостях у погибших в момент происшествия был мужчина 1959 года рождения, который в результате пожара получил ожоги, он госпитализирован.

Татьяна Махницкая пояснила, что по факту случившегося организована доследственная проверка.

«Следователем будут установлены обстоятельства смерти двух лиц, а также причины возникновения пожара», — сказала она.
Актуальное
Читайте также
В Колышлее грабитель вынес из салона сотовой связи два телефона Губернатор распорядился помочь семье, лишившейся участка вблизи Сурского водохранилища
Под Пензой замглавного бухгалтера подозревается в присвоении более 900 тыс. рублей В Пензе создана вторая выездная патронажная бригада паллиативной помощи
В Пензенской области выпустят буклет об усадьбах Сергей Белоусов предложил развивать научное направление проекта «По следам забытых усадеб»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама